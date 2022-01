Le match Jura Sud – Saint-Etienne interrompu à cause de jets de fumigènes (vidéos)

Il s’agit du deuxième incident en Coupe de France cette saison après l’interruption définitive du 32e de finale entre le Paris FC et Lyon consécutive à des jets de fumigènes et des bagarres.

Le 16e de finale de la Coupe de France entre Jura Sud (National 2) et Saint-Etienne (L1), disputé à Louhans, a été interrompu au bout de quelques instants après que des fumigènes et des feux d’artifice ont été lancés depuis la tribune stéphanoise.

Une épaisse couche de fumée était tombée sur la pelouse et un projectile a semblé gêner le gardien de Jura Sud, forçant l’arbitre du match, Bastien Dechepy, à demander aux 22 joueurs de rentrer aux vestiaires. Il s’agit du deuxième incident en Coupe de France après l’interruption définitive du 32e de finale entre le Paris FC et Lyon consécutive à des jets de fumigènes et des bagarres dans les tribunes.