Liga: l’Atletico Madrid et Yannick Carrasco renouent avec la victoire contre le Rayo Vallecano (vidéos)

Après quatre défaites consécutives en championnat, Yannick Carrasco, titulaire, et l’Atletico Madrid ont retrouvé le chemin du succès en s’imposant 2-0 dimanche après-midi contre le Rayo Vallecano, juste devant eux au classement avant le coup d’envoi. Une victoire qui permet aux champions en titre de dépasser leur adversaire du jour (30 points) et d’occuper la 4e place avec 32 unités, à quatorze longueurs du leader le Real Madrid (qui compte un match de plus).