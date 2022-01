Romelu Lukaku mis au ban par son entraîneur Thomas Tuchel

De retour après avoir été isolé pour cause de test covid positif, Romelu Lukaku avait marqué le 26 décembre à Aston Villa (où il était seulement entré à la mi-temps), puis le 29 décembre contre Brighton (où il avait joué les 90 minutes). Il semblait donc bien relancé. Mais le lendemain, le 30 décembre, Sky Italia sortait son interview réalisée trois semaines plus tôt où il disait, en vrac, ne pas comprendre les choix de Thomas Tuchel, ne pas apprécier son système, et regretter son départ de l’Inter, où il affirmait vouloir retourner un jour. De quoi, évidemment, fâcher son coach, mais aussi les supporters de… l’Inter, qui ont déployé une banderole sur une place de Milan : « Peu importe qui s’enfuit sous la pluie, c’est celui qui reste pendant la tempête qui compte. Ciao Romelu. » Bref, pour eux qui l’ont tant aimé, le divorce est consommé. Reste à savoir s’il ne reste pas de l’être aussi avec ceux de Chelsea…