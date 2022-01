Jérémy Doku débute l’année avec un but en seizièmes de finale de la Coupe de France

Jérémy Doku et Rennes ont été éliminés des seizièmes de finale de la Coupe de France dimanche après-midi par l’AS Nancy, dernier classé en Ligue 2. Les Bretons se sont inclinés 4-3 aux tirs au but après avoir partagé l’enjeu 1-1 au terme du temps réglementaire. Doku avait ouvert la marque à la 58e minute après un solo dans le grand rectangle, avant que Nancy n’égalise vingt minutes plus tard. Un autre ancien Anderlechtois Sieben Dewaele, 22 ans, était titulaire côté nancéien. Le médian a été remplacé à la 63e minute.

De retour après une nouvelle blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains depuis le 1er décembre, Jérémy Doku entamait la rencontre comme titulaire pour le déplacement des quatrièmes de Ligue 1 sur la pelouse du dernier de Ligue 2. Une quatrième titularisation cette saison fêtée de la plus belle des manières, puisque l’ex-Anderlechtois de 19 ans a marqué son deuxième but de la saison au bout d’un superbe exploit individuel. À la 58e minute, il pénétrait dans le rectangle nancéien avant d’éliminer plusieurs adversaires et de décocher une frappe qui ne laissait aucune chance au portier local (0-1). Doku cédait sa place à un quart d’heure du terme, juste avant que Nancy ne rétablisse l’égalité par Mickaël Biron (78e, 1-1). Une égalisation qui propulsait les deux équipes aux tirs au but. Une épreuve où les Lorrains allaient se montrer plus solides en ne ratant que deux tentatives, contre trois du côté rennais (4-3).