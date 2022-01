Coronavirus: une 4e dose de vaccin pour les plus de 60 ans en Israël

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d’une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. À lire aussi La vaccination réduit jusqu’à 88% le risque d’hospitalisation pour cause d’omicron

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la pandémie, M. Bennett a affirmé que le ministère de la Santé avait donné son accord à cette 4e dose, deux jours après qu’elle ait été administrée à des personnes vulnérables. «La vague d’Omicron est là et nous devons nous protéger», a déclaré M. Bennett.