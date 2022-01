Mateo Kovacic inscrit un but exceptionnel lors du choc entre Chelsea et Liverpool (vidéo)

Chelsea et Liverpool se sont quittés dos à dos sur le score de 2-2 dimanche lors de l’affiche comptant pour la 21e journée de Premier League. Un rencontre spectaculaire au cours de laquelle le Croate Mateo Kovacic a signé un but remarquable.

Juste avant la pause, et alors que son équipe était menée 0-2 après des buts de Sadio Mané et Mohamed Salah, le médian a relancé les Blues en décochant une magnifique reprise de volée qui a terminé sa course dans la lucarne de la cage défendue par Caoimhin Kelleher.