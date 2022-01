L’Union va renforcer toutes ses lignes

De premiers renforts sont annoncés au sein de l’effectif bruxellois, mais la véritable plus-value de ce mercato hivernal sera de conserver intact un groupe qui respire le bien-être et veut aller au bout de son aventure.

Jusqu’à présent, l’Union est parvenue à éviter de nombreuses embûches pour son retour au plus haut niveau du football belge. Mais une nouvelle – de taille- se dresse sur son chemin : le mercato hivernal. Auteurs d’une saison exceptionnelle, les Saint-Gillois ont logiquement attiré les convoitises. Ainsi, à titre d’exemple, Dante Vanzeir a récemment été cité à Brighton, Brentford et à l’Atalanta.

Mais la direction du club l’a clamé haut et fort : elle n’est pas vendeuse. En tout cas, pas cet hiver. « Le club ne veut pas qu’un de ses joueurs parte », avait déclaré Philippe Bormans, le directeur général de l’USG, dans nos colonnes il y a quelques semaines. « Et les joueurs eux-mêmes ont affirmé dans les médias qu’ils veulent rester. Ils se connaissent bien, ils sont proches les uns des autres et savent qu’il y a quelque chose de très bien à faire cette année. »