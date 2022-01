Le Standard emmène cinq jeunes en stage hivernal

C’est mardi matin que le Standard devait rejoindre ses quartiers d’hiver à Marbella, pour un stage qui se prolongerait jusqu’au 12 janvier. Mais c’était sans compter sur le coronavirus : finalement, les Rouches resteront dans leur centre d’entraînement.

On le sait, Nicolas Gavory, dont le nom figure sur la liste des joueurs priés de quitter Sclessin, n’en sera pas. L’arrière gauche français a déjà négocié avec le Fortuna Düsseldorf, il espère rejoindre au plus vite le club de D2 allemande. L’équipe liégeoise sera aussi privée des services de cinq joueurs appelés à disputer dès le 9 janvier la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), à savoir Selim Amallah (Maroc), Collins Fai (Cameroun), Moussa Sissako (Mali), Hamza Rafia (Tunisie) et Abdoul Fessal Tapsoba (Burkina Faso), dont le cas n’a pas encore été tranché étant entendu que l’ailier n’est pas encore complètement rétabli de la plaie ouverte au tibia survenue à Louvain.