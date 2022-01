Objectif podium pour Philippe Clement à Monaco

Qui est Philippe Clement ? Pour le présenter à ses auditeurs, RMC a expliqué qu’il s’agit « d’un Wallon mais qui maîtrise parfaitement le français ». On suppose qu’ils leur préciseront quand même un de ces jours que le nouveau coach de l’AS Monaco est plutôt un Flamand (né à Anvers le 22 mars 1974) qui, effectivement, parle pas mal de langues (le néerlandais, le français et l’anglais) et qu’il tiendra donc ses conférences de presse en français alors que Nkiko Kovac, son prédécesseur, en était incapable. Et on rappellera accessoirement qu’en principe, tous les Wallons maîtrisent assez bien le français…