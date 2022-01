Cyclo-cross: Wout van Aert s’arrête à sept

Le brevet d’invincibilité qu’il avait glissé dans son sac depuis le début de l’hiver cycliste, auquel il était de plus en plus attaché, a été écorné par la malchance puis déchiré par le vent de Zélande : pas de huitième victoire de rang pour Wout van Aert (il s’était imposé à Boom, Essen, Val di Sole, Dendermonde, Heusden, Loenhout et Baal). Le champion de Belgique et triple champion du monde de cyclo-cross a dû s’avouer vaincu ce dimanche, sur le parcours rapide d’Hulst (Pays-Bas), qui servait de support à la 13e manche de la Coupe du Monde. Au bout du tour d’horloge dans les prés et les zones sablonneuses, le Campinois a dû se satisfaire d’une 4e place et pourtant, le plus fort, c’était bel et bien Wout ! Sans le moindre doute.