Les soldes d’hiver débutent ce lundi

Face aux mesures sanitaires plus strictes et à la propagation du variant omicron, à peine un commerçant sur quatre s’attend à un meilleur chiffre d’affaires qu’en janvier 2021.

Entre restrictions liées à la crise sanitaire et succès croissant de la vente en ligne, les commerçants se montraient plutôt pessimistes dimanche, à la veille des soldes d’hiver, selon le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), qui appelle d’ores et déjà à envisager une prolongation des soldes.

Mais face aux mesures sanitaires plus strictes et à la propagation du variant omicron, à peine un commerçant sur quatre s’attend à un meilleur chiffre d’affaires qu’en janvier 2021, pourtant déjà en fort recul par rapport à 2020, indique le SNI dans un communiqué. Les commerçants craignent en effet que les dernières décisions du Comité de concertation, notamment en matière de shopping à deux, créent une nouvelle barrière psychologique pour les clients. « Et pourtant, il a déjà été prouvé par des études, notamment de l’Institut Pasteur, que les commerces ne sont pas des moteurs de contaminations », argue le syndicat.