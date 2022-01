Remco Evenepoel contrarié: son début de saison devra être remodelé

Le cyclisme européen a globalement assimilé des règles de fonctionnement lui permettant de poursuivre sa route à travers la pandémie mais sur les autres continents, le chemin reste sinueux et parsemé d’embûches. Après l’annulation (et probable report à l’automne 2022) du Tour Down Under (Australie), lequel ouvre habituellement le calendrier WorldTour, c’est désormais le Tour de San Juan qui devrait passer à la trappe. Même sanction, même motif : la situation sanitaire, pas suffisamment sécurisante et maîtrisée en Amérique du Sud, contraint les organisateurs à une douloureuse décision, révélée en exclusivité par nos confrères de La Gazzetta dello Sport. Le couperet devrait officiellement tomber ce lundi, supprimant ainsi la course argentine (tracée dans l’ouest du pays, à proximité de la frontière chilienne) pour la deuxième fois.

Si elle n’émarge pas au calendrier mondial, l’épreuve sud-américaine (initialement prévue du 30 janvier au février) est traditionnellement très prisée par les cadors du peloton, offrant huit jours de compétition sur des reliefs variés, loin de l’agitation médiatique secouant habituellement l’Europe. Cet hiver, on annonçait par exemple une solide équipe Ineos (Viviani, Ganna, Carapaz), les débuts de Peter Sagan chez TotalEnergies, la présence de Chris Froome ou le retour du tenant du titre (2020), Remco Evenepoel (Quick-Step).