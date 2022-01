Comité de concertation: ce qui est sur la table ce jeudi

Les gouvernements du pays organiseront deux Comités de concertation à très court terme, nous a-t-on confirmé auprès du cabinet du Premier ministre. Le premier aura lieu ce jeudi matin. L’objectif est de faire le point sur la situation sanitaire, et en particulier sur l’évolution du variant Omicron et son impact sur les soins intensifs. Les ministres se pencheront aussi sur l’évolution des doses « booster ». Sur base de l’évolution du variant et de la vaccination, le Comité décidera ou non de procéder à de nouveaux assouplissements, immédiatement ou à moyen terme, pour les secteurs encore frappés par des restrictions. On pense à une partie de la culture, au monde de la nuit ou aux compétitions sportives. Des adaptations des jauges en fonction de la taille des salles sont également possibles. Doit-on prévoir les mêmes obligations pour un Kinepolis ou une plus petite salle ? Cela fera partie de la réflexion. Les protocoles de réouvertures et d’exploitation seront également examinés, avec une attention particulière sur la ventilation, qui fera l’objet d’obligations plus strictes et de contrôles renforcés.