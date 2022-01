Plus une personne naît tôt dans l’année, meilleur sera son début de carrière

D’après Stijn Baert, économiste du travail, les personnes nées en janvier ont plus de facilité à trouver un bon travail que les personnes nées plus tard dans l’année. « Ceux qui sont nés à la fin de l’année ont nettement moins de chances de trouver un emploi dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme, et encore moins un emploi à temps plein avec un contrat à durée indéterminée », explique-t-il à nos confrères de Het Nieuwsblad.

« Une analyse plus approfondie montre également que le groupe né plus tard dans l’année courait un plus grand risque d’être déscolarisé au cours de sa scolarité et était également moins susceptible de faire un job étudiant », souligne l’expert de l’UGent après avoir analysé un échantillon de 6.000 Belges flamands nés entre 1978 et 1980.