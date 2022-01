Elise Mertens avant sa rentrée à Melbourne: «J’espère créer de nouveaux souvenirs»

« Cela fait du bien d’être de retour en Australie », a-t-elle confié. « Une nouvelle saison démarre, et je suis toujours heureuse de troquer le froid de la Belgique pour le soleil de Melbourne. En outre, j’ai énormément de bons souvenirs ici et j’espère en créer de nouveaux cette année », a-t-elle souri.

« Après avoir travaillé avec Robbe pendant plus de cinq ans, je voulais un peu de changement », a-t-elle expliqué. « Avoir une autre vision, de nouvelles perspectives. J’ai choisi Simon Goffin et je ne parle désormais plus qu’en français. C’était important, je pense, d’opérer ce switch. On verra comment les choses vont évoluer, mais pour l’instant, tout se passe bien. »