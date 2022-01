Lukaku, malheureux et incompris

Au sein des rédactions, le plus grand reproche fait aux joueurs de football n’est pas celui de la défaillance sportive. Après tout, n’est-ce pas la mission première d’un journaliste de juger dignement ceux-ci, on s’écartant au maximum du supportérisme pour finalement reconnaître qu’un passage à vide peut avoir mille et une raisons possibles ? Les plus grandes critiques, aujourd’hui, portent davantage sur le contrôle autoritaire qui pèse naturellement sur les épaules des joueurs. Celui qui bride une communication devenue, au fil du temps, de plus en plus aseptisée.

Les discours sans reliefs, sans émotions, car celles-ci témoignent parfois d’une faiblesse que l’on ne peut pas afficher dans un monde de brutes, animent le quotidien des avant et après-matches. Le fameux « match par match » précède généralement le tout aussi célèbre « l’important, ce sont les trois points », et cela continue, malgré l’agacement, à faire doucement sourire.