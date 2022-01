Joan Barreda remporte la deuxième spéciale du Dakar en moto: les plus belles photos de son succès

Barreda a bouclé les 338 km de la spéciale en 3h31 : 20. Il a devancé Sunderland de 5 minutes et 33 secondes. L’Argentin Kevin Benavides (KTM), tenant du titre, a pris la troisième place à 5 minutes et 54 secondes de Barreda.

Côté belge, Jérôme Martiny termine 39e et meilleur Belge à plus de 43 minutes de Barreda. Mikael Despontin s’est classé 53e, Mathieu Liebaert est provisoirement 76e et Walter Roelants n’est lui pas encore arrivé.