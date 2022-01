Coronavirus - L'Unizo plaide pour un assouplissement des règles de quarantaine

"La situation devient de plus en plus critique. Si les autorités n'interviennent pas rapidement, nous nous dirigeons à court terme vers un problème d'absentéisme insurmontable pour nos entreprises. Et cela risque de tourner à la catastrophe lorsque les écoles rouvriront la semaine prochaine", déclare le responsable de l'Unizo.

M. Van Assche insiste sur le fait que de nombreux pays ont déjà adapté ces règles de quarantaine. "Et si même les virologues avancent des arguments scientifiques, qu'est-ce qu'on attend encore?"