Des légumes glanés chez des agriculteurs solidaires

Vivifiés par un vent glacial qui transporte une odeur de chou et le bruit sourd de l’imposant engin agricole, cinq glaneurs, dont les bottes en caoutchouc et les gants ne suffisent plus à repousser le froid, ramassent dans un champ hesbignon à peine dénudé par la récolteuse les choux de Bruxelles que la machine a oubliés. Ils sont bénévoles ou employés d’associations et leur collecte profitera à leurs bénéficiaires. Servis à la table des enfants de Clair Matin à Braives, en province de Liège. Ajoutés aux colis alimentaires de la Maison Croix-Rouge de Hannut. Ils ont été avertis par la cellule wallonne Manger demain, à l’initiative de plusieurs opérations de glanage solidaire en collaboration avec le Collège des producteurs.