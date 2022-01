Les Racines élémentaires d’Étienne Minoungou: «La mort de ma mère a nourri un désir d’un ciel plus grand, lieu de la création»

Etienne Minoungou est un tribun né. Fils de catéchiste, le Burkinabé est allé à bonne école : « J’ai vu mon père se mettre au milieu de ses semblables et prendre la parole pour toucher le cœur et l’âme. » Aujourd’hui, ce n’est pas sur un plateau de théâtre mais dans son douillet salon, à Bruxelles, qu’il va nous tenir en haleine, pendant deux heures, et dérouler ce qui a fait de lui un homme magnétique dont le théâtre célèbre l’avenir de l’Afrique. Vous le retrouverez sur scène au Théâtre royal de Namur pour « Traces, Discours aux Nations Africaines » ces mois de janvier et février.

Vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si…