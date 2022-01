Prix de l'énergie - Les prix européens du gaz font du yo-yo

Le prix pour un mégawatt-heure de gaz (MWh) sur le marché à terme néerlandais (qui fait office de boussole pour le prix du gaz en Europe) est ainsi descendu de plus de six pour cent lundi, à 66 euros, avant de brusquement prendre 17%, à plus de 82 euros.

On reste néanmoins encore loin du record de plus de 180 euros/MWh atteint en décembre.