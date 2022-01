Des soignants non vaccinés témoignent: «Aux yeux de beaucoup, j’étais considéré comme inconscient, égoïste et complotiste. Et je pense n’être rien de tout cela»

L’heure du choix a sonné pour les soignants non vaccinés. Face à ce dilemme, ils racontent leur année sans vaccin.

Le sujet est quelque peu tabou. La preuve, beaucoup de soignants non vaccinés n’ont pas voulu témoigner. Soit parce qu’ils craignaient d’être mal compris ou jugés. Soit parce qu’ils ne veulent tout simplement pas que leur employeur connaisse leur statut vaccinal. D’autres ont choisi l’anonymat « pour ne pas avoir de problèmes ». Pourtant, depuis le 1er janvier, ces soignants non vaccinés en risquent, des problèmes, s’ils ne se décident pas à passer par la case vaccin. Certains refusent toujours, d’autres hésitent. Et puis, il y a ceux qui, bien obligés, ont fini par céder.