France: le fabricant de chariots Caddie en cessation de paiement

"C'est une conjonction de malheurs qui nous a amenés à manquer de trésorerie", a expliqué M. Dedieu, qui avait repris la présidence de l'entreprise à la suite d'un précédent redressement judiciaire en 2014.

"On a subi beaucoup de déboires depuis le début de la pandémie de Covid-19 avec une baisse du chiffre d'affaires importante, principalement parce qu'on travaille beaucoup avec des clients à l'étranger", a détaillé le président de l'entreprise nommée "Les Ateliers réunis Caddie", qui comptent encore 140 employés.

"Ensuite on a eu des difficultés d'approvisionnement qui ont retardé nos productions, puis un cluster" parmi les salariés, a-t-il ajouté, évoquant également la hausse du coût des matières premières comme l'acier.

À l'été 2020, Caddie, détenu à 70% depuis 2018 par le polonais Damix, avait déjà supprimé 50 emplois et regroupé ses activités de production de chariots pour la grande distribution sur le seul site de Dettwiller (Bas-Rhin). "Mais on a eu pas mal de déboires quand on a rebranché nos lignes de fabrication et on a perdu beaucoup de journées de production, qui nous ont mangé de la trésorerie", explique Stéphane Dedieu. Celui-ci espère que ce nouveau redressement judiciaire marquera "un nouveau départ" pour cette "belle marque".