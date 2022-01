Serie A: Alexis Saelemaekers, joueur du mois à l’AC Milan, se fait petit à petit un nom en Italie (vidéo)

Surnommé « Salamandra » par les supporters qui trouvaient son nom bien trop compliqué à prononcer, il fait désormais partie des chouchous du public milanais. En concurrence cette saison avec Junior Messias, le Diable rouge a malgré tout pris l’ascendant sur le Brésilien puisqu’il compte 82 % de temps de jeu depuis le début de la saison. De très bon augure à moins d’un an maintenant de la Coupe du Monde au Qatar. Roberto Martinez semble en tout cas compter sur lui pour les mois à venir, lui qui était très satisfait des prestations de l’ancien Anderlechtois lors du rassemblement en septembre (un but, un assist). Le Diable devrait, en toute logique, faire partie du rassemblement du mois de mars puisqu’aucun joueur capé de plus de 50 caps n’y sera. Une belle occasion de montrer ce qu’il vaut. Mais vu sa saison dans la Botte, son profil, à la fois très bon offensivement mais aussi défensivement, devrait définitivement convaincre le sélectionneur national.