Les dix rendez-vous sportifs à ne pas manquer en 2022

Ces derniers mois, le monde du sport a fait preuve de résilience et d’agilité, des efforts d’adaptation qui lui permettent de poursuivre sa route à travers la pandémie. Des JO d’hiver, qui s’ouvriront début février à Pékin dans un contexte sanitaire et diplomatique compliqué, à la Coupe du monde de football, exceptionnellement programmée en novembre-décembre, l’année sportive sera étonnante à plus d’un titre. Elle sera surtout dense et intense, les compétitions de format international, génératrices de moments d’émotion partagée, se présentant à un rythme soutenu.