La Manga, une bouffée d’oxygène dans la saison folle de l’Union Saint-Gilloise

Aujourd’hui dans la cour des plus grands, l’Union Saint-Gilloise fait comme bon nombre d’autres équipes de la série à cette période de l’année et s’en va chercher le soleil l’espace de quelques jours. Ce qui n’était pas le cas les années précédentes lorsqu’elle évoluait en Division 1B. « Cela va faire du bien de changer complètement de paysage », se réjouit déjà Felice Mazzù, le coach saint-gillois. « Pour une question de budget, de disponibilité et de surfaces d’entraînement, c’est donc à La Manga qu’on part. Personnellement, il s’agira également d’une première car je n’y suis jamais allé. Lorsque j’entraînais Charleroi, nous étions notamment partis à Valence et en Turquie. Et à Genk, nous avions fait un stage d’avant-saison aux Pays-Bas. »