Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 11% en 2021

La Febiac vient de publier les chiffres d’immatriculation des véhicules neufs pour l’ensemble de l’année 2021. Et ce n’est pas brillant, au contraire. En tout, la DIV a immatriculé 383.123 voitures particulières, ce qui représente une baisse de 11,2 % par rapport à 2020, la première « année covid » marquée déjà par un recul de 21,56 % des autos enregistrées. C’est bien simple : il s’agit du résultat le plus médiocre depuis le début de ce millénaire. Il faut remonter à 1995 pour trouver un chiffre encore inférieur (environ 358.000). En cause ? La production à la traîne à cause de la pénurie de semi-conducteur, indiquent la Febiac et Traxio. Car les carnets de commandes dans les concessions, eux, sont plutôt bien remplis, de nombreux clients étant prêts à patienter plusieurs longs mois pour leur nouvelle voiture, quitte à rallonger leur contrat de leasing ou à louer un véhicule le temps de recevoir l’auto tant désirée. Comme le résume Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac, « la production n’arrive pas à suivre la demande ».

BMW sur la plus haute marche du podium

Une catastrophe pour les constructeurs ? Pas pour tous ! Ainsi BMW, qui s’est manifestement montré agile dans sa production et dans ses approvisionnements de composants, enregistre une progression de 7,09 % de ses immatriculations par rapport à 2020 et se paye même le luxe d’occuper la première place sur le podium des constructeurs en Belgique avec 38.962 modèles mis en circulation, soit 10,17 % de parts de marché. La marque munichoise devance ainsi Volkswagen (2e position, 34.349 exemplaires, -13,83 % comparativement à 2020) et Peugeot (3e, 28.479, -15,12 %). Notons que, sous réserve de chiffres encore à paraître dans le courant de la semaine, Tesla reste le roi de la voiture électrique avec 3.262 exemplaires immatriculés.