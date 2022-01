Ancelotti évoque Eden Hazard après la défaite à Getafe: «Il a essayé mais nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions»

S’il y a bien un résultat auquel on ne s’attendait pas ce week-end, c’est la défaite du Real Madrid à Getafe, 1-0. Battus pour la première fois depuis trois mois toutes compétitions confondues, les Madrilènes ont peut-être payé les choix surprenants de leur coach en début de rencontre. Alors qu’il revenait bien en jambe ces dernières semaines, Eden Hazard était placé sur le banc par Carlo Ancelotti qui préférait aligner Rodrygo et Asensio alors qu’ils revenaient tout juste de leur infection au Covid : « La décision de les mettre a été prise sur des détails à l’entraînement. Je savais qu’ils n’allaient pas tenir 90 minutes car ils viennent d’avoir le Covid », a expliqué le coach italien en conférence de presse.

Monté à la pause, le Diable rouge a réalisé une entrée que l’on peut qualifier d’encourageante. Volontaire, appliqué, il n’a pas réussi à inverser le cours d’un match lors duquel les défenseurs de Getafe ont été particulièrement bons. Carlo Ancelotti ajoutait donc : « Eden Hazard était plus frais. Il a essayé mais nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. Avec Marcelo, ils ont bien joué sur la fauche, même s’ils n’ont pas non plus créé de grosses occasions. »