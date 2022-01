Luxe: Hermès, l’éloge du temps long

C’est la seconde plus vieille maison de maroquinerie de luxe au monde : 1837 pour Hermès, 1829 pour la belge Delvaux. Louis Vuitton n’arrive pas avant 1854. Pour la couture, Jeanne Lanvin ouvre en 1889.

Vénérable, increvable. Durable ? En octobre dernier, à Copenhague, l’événement Hermès in the Making, installé pour dix jours au Danish Architecture Center, rassemblait une grosse dizaine d’artisans de la maison, issus des différents corps de métiers : maroquinerie, sellerie, horlogerie, soierie… Leur objectif : partager un savoir-faire de six générations avec le public, la première étape d’un projet itinérant qui voyagera dans plusieurs grandes villes dès l’année prochaine.

Sur place, un interlocuteur : Olivier Fournier, 30 ans de maison, Directeur général en charge de la gouvernance et du développement des organisations qui, à ce titre, supervise notamment le développement durable (1).