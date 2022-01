Les tatoueurs doivent se passer de certaines couleurs

Depuis le début de cette année, des centaines de produits manipulés quotidiennement par les tatoueurs ne sont plus autorisés. Le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique veillera à ce que 25 pigments ne soient plus utilisés par les salons de tatouage belges, affectant notamment différentes teintes de rouge, d’orange et de jaune. Plus de 4.000 substances sont également abaissées à de faibles seuils dans les encres.