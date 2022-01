AB InBev soutient un BEL 20 freiné par Galapagos et arGEN-X

KBC (76,46) et Ageas (46,40) avaient porté leurs gains à 1,33% et 1,87%, GBL (99,32) et Colruyt (37,55) gagnant de même 1,18% et 0,78%.

Ceux-ci étaient emmenés par AB InBev (55,82) qui bondissait de 4,98% alors qu'arGEN-X (307,40) et Galapagos (47,34) pesaient sur la tendance en chutant de 2,51% et 3,82%, UCB (99,10) reculant de même d'1,25% alors que Solvay (103,70) était positive d'1,47%.

Elia (117,10) valait 1,21% de plus que vendredi, Aperam (48,60) s'appréciant de 2,02% alors qu'Umicore (35,66) et Melexis (104,00) reculaient de 0,25% et 0,76%.

Aedifica (116,20) et Cofinimmo (142,40) étaient positives de 1,13% et 1,35% à l'inverse de WDP (41,66) qui perdait 1,23%.

Proximus (17,31) et Telenet (32,30) conservaient des avances de 0,99% et 0,75%, Orange Belgium (19,90) étant par ailleurs inchangée et Bpost (7,80) en hausse de 1,69%.

Bekaert (41,14) et Euronav (8,07) bondissaient de 5,1% et 3,5% tandis qu'Ontex (7,34) et CFE (126,00) gagnaient 4,9% et 2,6%.

Deceuninck (3,56) et Tessenderlo (34,75) bondissaient de 5,9% et 4,2%, Recticel (18,04) et Picanol (66,20) s'appréciant de 3% et 4,4%, Lotus Bakeries (5.800,00) de 3,7%, Kinepolis (55,85) et EVS (21,00) de 1,9% et 1,4%.

Hyloris (17,75) et Acacia Pharma (1,35) valaient enfin 2,6% et 6% de plus que vendredi, Biotalys (7,30) gagnant 2,5% alors que Bone Therapeutics (0,65) et Celyad (3,42) abandonnaient 1,8% et 2,7%.