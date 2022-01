D1A: Alfred Schreuder succède à Philippe Clement à la tête du Club de Bruges

Schreuder arrive au Jan Breydel avec deux adjoints, l’Autrichien Danijel Zenkovic, 34 ans, et l’entraîneur des gardiens néerlandais de 55 ans Carlo L’Ami. Ils ont également signé des contrats à durée indéterminée et complètent le staff technique brugeois où figurent Carl Hoefkens et Gertjan De Mets ainsi que les préparateurs physiques Eddie Rob et Carl Vandenbussche.