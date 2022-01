Faillite d'Air Italy: des lettres de licenciement pour plus de 1.300 salariés

"Une intervention immédiate du gouvernement pour arrêter la procédure et éviter cette véritable tragédie sociale" s'impose, estiment les fédérations des transports de la Cgil et de la Cisl ainsi que Uiltrasporti et Ugl Trasporto Aereo dans un communiqué commun.

L'envoi des lettres de licenciement coïncide avec la fin du régime de chômage technique dont bénéficiaient les pilotes, hôtesses et stewards d'Air Italy jusqu'à fin 2021. Malgré les protestations des syndicats, cette mesure n'a pas été prolongée par le budget 2022.