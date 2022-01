Immobilier: record pour l’indice Trevi en 2021

L’indice des prix du marché immobilier résidentiel belge compilé par le réseau d’agences Trevi a atteint un niveau record au 31 décembre 2021, à 129,42 points. C’est une hausse de 5,5 % en un an, « la plus forte rencontrée sur les dix dernières années », en dépit du contexte de crise sanitaire et d’incertitude économique, note Trevi dans un communiqué. « 2021 reste une des années les plus contrastées que le marché résidentiel ait connue depuis le début des années 2000 : un premier semestre caractérisé par une offre anémique et une demande exceptionnelle frôlant parfois l’hystérie ; le deuxième semestre a été marqué par un retour au calme avec un équilibrage fort à propos entre une offre qui s’est densifiée sur le marché secondaire et une demande devenue plus raisonnable ».