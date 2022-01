Jean-Louis Garcia se dévoile: «Je veux des gars qui ne lâchent rien!»

Jean-Louis Garcia est arrivé sous bonne escorte dans la salle de presse du RFC Seraing. À ses côtés, Mario Franchi, le président, Philippe Gaillot, le directeur sportif et Manu Nogueira, l’adjoint fidèle. Le jour est à la passation de pouvoir. Le nouveau tandem remplace l’ancien. Exit Condom-Grosjean. Comme toujours dans ces cas-là, des plans débordant de bonnes intentions s’établissent. La nomination de Jean-Louis Garcia a surpris. Beaucoup de supporters ou d’observateurs s’attendaient à un coach belge ou assimilé. On avait vu passer les noms de Francky Dury, Yves Vanderhaeghe. Même Laszlo Bölöni ou Arnauld Mercier. Tandis que Mbaye Leye et Eric Deflandre se seraient bien vus au Pairay. Alors pourquoi Garcia ? « Parce qu’il possède de l’expérience et qu’il a su rapidement me convaincre de ce qu’il peut faire », répond Mario Franchi. Philippe Gaillot précise : « En France, nous avons apprécié le fait que, lors de situations délicates, il était capable de remettre un navire à flots.