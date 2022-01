Jeunesse: en Flandre, les bénévoles devront montrer patte blanche

La Flandre souhaite au second semestre 2022 étendre l’obligation de présenter un casier judiciaire pour les bénévoles. Pour l’heure, il est réclamé aux enseignants et aux professionnels de l’animation de jeunesse. Demain, il le sera également pour les bénévoles engagés dans des contacts avec des mineurs. Objectif : contribuer à la sécurisation des plus jeunes face aux potentielles violences sexuelles. Ce principe concernera toute personne qui entre en contact structurel avec les jeunes, notamment les bénévoles comme les chefs scouts ou entraîneurs sportifs. Les secteurs d’activités sont nombreux : cela va de la culture, du sport, de la jeunesse à l’éducation et l’aide sociale. Le décret, porté par la ministre de la Justice, Zuhal Demir (N-VA), et le ministre de l’Éducation et des Sports, Ben Weyts (N-VA), a été transmis au Conseil d’Etat. Il doit encore être approuvé par le Parlement flamand.