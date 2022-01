Un Codeco de réconciliation sous la menace d’omicron

Le Comité de concertation ce jeudi sera en principe celui de la réconciliation entre politiques et experts après le clash il y a un peu plus d’une semaine. Malgré la hausse des contaminations, les écoles devraient bien rouvrir lundi prochain. Quant au secteur culturel, il réclame une feuille de route pour les prochains mois.

Après trois Comités de concertation (Codeco) marqués par des marchandages politiques et un quatrième par des mesures controversées et annulées sur la culture, les gouvernements du pays poursuivent leur route avec le même outil. Et plutôt deux fois qu’une puisqu’ils se retrouveront au moins à deux reprises en janvier. Coup d’envoi ce jeudi.

