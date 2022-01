Pourquoi les frères Bogdanoff n’ont-ils pas voulu se faire vacciner?

Grichka et Igor Bogdanoff sont tous deux décédés à l’âge de 72 ans, à six jours d’intervalle. Grichka est décédé des suites de sa contamination au coronavirus.

« Quelle bêtise ! » « Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus », a d’abord déclaré Luc Ferry, précisant que les frères Bogdanoff ne tombaient jamais malades. « Sauf qu’à 72 ans, le système immunitaire n’est plus aussi performant qu’avant », a-t-il ajouté. Il a affirmé avoir dit à ses deux amis « cinquante fois » d’aller se faire vacciner contre le coronavirus, mais en vain. « Quelle bêtise, mais quelle bêtise ! », a regretté Luc Ferry. Selon lui, Grichka n’était pas antivax, et Igor non plus, mais il ne voulait pas du vaccin pour lui. Ce qui agaçait l’ancien ministre : « Je lui disais que c’était grotesque. Qu’ils étaient fous ».