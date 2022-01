Standard: pas de stage à Marbella mais cinq jours… à l’Académie

Le Standard a annulé en dernière minute son stage en Espagne. Bodart et ses équipiers resteront au centre d’entraînement jusqu’à samedi.

Dans la foulée de Genk et Saint-Trond, qui avaient renoncé dimanche à rejoindre le sud de l’Espagne en raison de la propagation du variant Omicron, le Standard a décidé lundi matin, à moins de vingt-quatre heures du départ de la délégation liégeoise, d’annuler son stage programmé jusqu’au 12 janvier à Marbella. Au grand dam de Luka Elsner qui comptait beaucoup sur l’organisation de ces neuf jours de vie en commun sur la côte andalouse pour offrir à ses joueurs un autre décor que celui, un peu pesant, qui avait été le leur durant une première moitié de saison catastrophique, et leur permettre de se changer les idées. C’est raté. Une discussion initiée lundi matin, après une semaine de congé, entre direction et staff technique aura rapidement abouti à la conclusion qu’il était préférable de limiter les risques liés à la recrudescence de la crise sanitaire.