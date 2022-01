Igor Bogdanoff décède, six jours après son frère: leur parcours atypique

Ils étaient inséparables depuis leur naissance, le 29 août 1949. Six jours après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est décédé, ce lundi 3 janvier à Paris. Ils avaient tous deux été hospitalisés le 15 décembre, après avoir contracté le covid. « Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022 », ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent. Son entourage s’est refusé à confirmer la cause de son décès. Les frères jumeaux n’étaient pas vaccinés contre la maladie, selon les confidences de leur ami, le philosophe Luc Ferry dans un entretien au Parisien. L’ancien ministre de l’Education dit avoir essayé de les convaincre il y a trois semaines, en vain. « Ils n’étaient pas antivax, mais contre le traitement pour eux-mêmes », a-t-il précisé au quotidien français, ajoutant que les deux frères estimaient être en pleine santé et hors de danger.

Grichka et Igor Bogdanoff formaient un duo emblématique, dont l’heure de gloire remonte au début des années 80 quand, entre 1979 et 1987, ils animaient en commun l’émission Temps X sur TF1. Avec leurs combinaisons argentées et les effets spéciaux d’époque utilisés, les frères détonnent dans le paysage audiovisuel français de l’époque. Surfant sur le succès de Star Wars de George Lucas, l’émission proposait une réflexion autour des grands thèmes de la science-fiction : les fusées, le clonage, le minitel… En janvier 1980, ils annoncent la naissance d’un réseau mondial d’échange d’informations, qu’ils baptisent « Internex », dix ans avant la naissance d’internet. Pour certains observateurs, l’émission était ainsi une des plus innovantes de l’histoire de la télévision, comme le notait l’animateur Samuel Etienne dans un message.