La présidentielle française, une épreuve de responsabilité

Durant les trois mois qui viennent, ce sera l’épreuve de vérité en temps réel pour celles et ceux qui prétendent avoir l’étoffe d’un homme ou d’une femme d’Etat.

Dans moins de cent jours aura lieu le premier tour de la présidentielle française. Alors que le président sortant, Emmanuel Macron, n’a pas encore déclaré officiellement sa candidature à un second mandat, la campagne sera une bataille éclair et inédite. Eclair, parce qu’elle sera déjà bouclée quelques jours après Pâques. Inédite, parce qu’elle placera les projecteurs sur la France alors même que l’Hexagone sera aux commandes de l’Union européenne pour six mois. Inédite aussi parce qu’elle se déroulera dans un contexte sanitaire qui oblige à repenser complètement ce grand exercice démocratique.