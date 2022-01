Steven Van Gucht n’est pas favorable à un assouplissement des règles de quarantaine

Le virologue Stevn Van Gucht n’est pas favorable à un assouplissement des règles sur la quarantaine, selon Het Laatste Nieuws . Aujourd’hui, plusieurs ministres des différents niveaux de pouvoir se sont réunis à ce propos.

Pour Steven Van Gucht, les règles de quarantaine empêchent que les gens tombent malades. Pour lui, les intérêts économiques et les règles quarantaine ne se gênent donc pas mutuellement. Il souhaite maintenir les règles de quarantaine « tant que nous pouvons les maintenir ». « Sinon nous allons donner au virus beaucoup plus d’espace libre et nous aurons davantage d’infections et de malades. »