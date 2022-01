Coupe de France: le PSG s’impose avec sérieux à Vannes, triplé pour Mbappé

Tenant du titre, le PSG de Mauricio Pochettino n’a jamais tremblé à Vannes lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 0-4 dans le sillage de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé.

Contre Vannes, 8e de National 2, le 4e échelon du football français, l’équipe de Mauricio Pochettino, à la tête du PSG depuis un an, a dû attendre la demi-heure de jeu, et une tête de Presnel Kimpembe sur corner, pour prendre les devants (0-1, 28e). C’est le 2e but chez les professionnels pour Kimpembe, capitaine du soir.