La collection Morozov: une passion familiale

Ils sont venus, ils sont tous là : les deux frères Ivan et Mikhaïl Morozov, leur mère Varvara Alexéïevna, leurs épouses, leurs grand-oncle et grand-tante, leur oncle Alexei mais aussi des amis artistes et d’autres, venus du monde de l’industrie mais passionnés d’art. Ils semblent nous attendre pour nous accueillir et nous faire pénétrer dans leur monde. Celui de la Russie passant du XIXe au XXe siècle où quelques riches philanthropes vont constituer des collections d’œuvres d’art moderne d’une qualité exceptionnelle.

Parmi ces hommes et ces femmes, on retrouve Pavel Trétiakov qui fut, avec son frère Sergueï, l’initiateur de ce mouvement. Et puis Sergueï Chtouchkine auquel la Fondation Vuitton avait consacré la première grande exposition de ce diptyque consacrée aux « Icônes de l’art moderne » à travers les collections russes. Celle-ci, débordant de chefs-d’œuvre, nous avait cependant paru froide et figée. Sans âme.