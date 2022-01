Etats-Unis: une tempête de neige s’abat sur la capitale (photos)

La tempête de neige a accentué le chaos qui régnait déjà dans le trafic aérien aux Etats-Unis depuis des semaines à cause de la flambée de contaminations dues au variant omicron du covid-19.

Après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige a balayé lundi Washington et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l’arrêt des bus, et accentuant les perturbations du trafic aérien.

Dôme du Capitole enneigé, Maison Blanche sous un manteau blanc de flocons, ski dans les rues : une vingtaine de centimètres de neige sont tombés sur la capitale américaine.