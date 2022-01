L’UEFA dévoile son calendrier 2022 de la prochaine Ligue des champions, chamboulé par la Coupe du monde

Cette année 2022 est une année de Coupe de Monde de football, mais cette fois-ci, il faudra attendre fin novembre pour voir les meilleures nations mondiales s’affronter. De quoi chambouler les calendriers des différentes compétitions. Lundi, l’UEFA a partagé les grandes dates de ses compétitions européennes sur l’année 2022.

L’instance européenne a dévoilé intégralité de son calendrier et a dû s’adapter au Mondial, programmé du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les phases de groupes de la Ligue des champions, l’Europa League ainsi que de la Conference League se tiendront en un peu plus de deux mois entre septembre et novembre, au lieu de trois habituellement. Les sixièmes et dernières journées se tiendront du 1 au 3 novembre, avec un tirage au sort des tours suivants prévu le 7 novembre. En 2021, la dernière journée s’était disputée du 7 au 9 décembre.