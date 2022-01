Omicron: quels sont les symptômes peu connus qui peuvent annoncer une infection grave?

Le Center for disease control and prevention a listé quelques symptômes peu fréquents de la maladie.

Omicron, du reste, est souvent à l’origine de symptômes proches de ceux du rhume : de la fatigue, des maux de gorge et de tête, le nez qui coule, de la toux, des courbatures, pour les plus fréquents. Il n’empêche : des symptômes plus rares, mis en lumière par le Center for disease control and prevention, aux Etats-Unis, ont été constatés chez des patients développant une forme grave de la maladie, indiquent plusieurs médias anglo-saxons.

Et le Centre de les lister : teinte pâle, grise ou bleue sur la peau, les lèvres ou les ongles, douleurs dans la poitrine, toux persistante, confusion et fatigue extrême, rapporte Midi-Libre.