L’Afsca retire de la vente des desserts à la crème

Les personnes ayant acheté ces produits sont invitées à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente. Le produit a été vendu dans plusieurs supermarchés et magasins de détail Spar et Alvo, entre autres.

En concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Crelem Bakeries retire de la vente les petits pots de crème dessert « Tiramisu à Italienne » et « avocat » en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes, indique mardi l’entreprise.

Les tiramisus à l’italienne ont été vendus entre le 21 et le 27 décembre dernier en pots de 100gr. Leur date limite de consommation (DLC) va du 28 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Les verrines « avocat » ont été vendues entre le 28 et le 31 décembre et ont une DLC fixée au 4 et au 5 janvier.