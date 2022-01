Yves Van Laethem plaide pour de nouvelles règles concernant la quarantaine

Depuis l’arrivée d’un nouveau variant, tout le monde s’attend à une poussée massive des infections omicron dans les prochains jours (et semaines), comme observé en France, au Royaume-Uni ou au Danemark. Tout indique qu’on se dirige vers une saturation des services de testing et de tracing. Ce qui pousse les autorités à trouver un nouveau scénario le plus viable possible face à l’augmentation massive des contaminations.