Propos sexistes à l’UGent: Jeff Hoeyberghs condamné à cinq mois de prison ferme et 8.000 euros d’amende

Le chirurgien esthétique Jeff Hoeyberghs a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Gand à dix mois de prison, dont la moitié avec sursis, et à 8.000 euros d’amende.

Jeff Hoeyberghs avait donné le 4 décembre 2019 une conférence à l’université gantoise, sur invitation de l’association des étudiants catholiques flamands (KVHV), au cours de laquelle il avait tenu une série de propos sexistes et désobligeants. L’homme avait ainsi déclaré que « les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l’argent, mais elles ne veulent plus ouvrir les jambes » ou « qu’on ne peut pas traiter une femme sur un pied d’égalité sans devenir son esclave ». Il avait agrémenté son intervention d’autres « nous leur avons donné des machines à laver, des lave-vaisselle, des femmes de ménage, jusqu’à ce qu’elles deviennent elles-mêmes superflues ».